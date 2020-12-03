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  3. 03 Aralık 2020 12:15

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi

23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi

DORUKHAN TOKÖZ PLANI! Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi

Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi

Transferi takasla bitirmek isteyen Cimbom'un Ömer Bayram'ı Beşiktaş'a göndereceği öne sürülmüştü.

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