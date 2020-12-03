Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev takas! Açıklama geldi
Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor.
23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
DORUKHAN TOKÖZ PLANI! Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz, Aslan'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.
Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen Galatasaray'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti.