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  3. 01 Haziran 2020 14:20

Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.

Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Beşiktaş yeni golcüsünü buldu

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın, başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor.

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