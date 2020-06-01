Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.
Burak Yılmaz'ın yanına golcü arayışında olan Beşiktaş, Aston Villa ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.
Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde Aston Villa dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.