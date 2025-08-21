Beşiktaş yine tat vermedi; turu İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Svensson ağrıları olduğu için kadrodan çıkartıldı. Dünkü idmanda kendilerini deneyen iki futbolcu da ağrıları artınca kadroya alınmadı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Svensson'un yerine de Jurasek onbire dahil edildi. Siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı. Birinci kaptan Mert Günok'un sakatlanıp kadrodan çıkartılmasıyla kaptanlık pazubandı Orkun Kökçü'ye verildi.