Beşiktaş yine tat vermedi; turu İstanbul'a bıraktı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezonda bir türlü taraftarının istediği futbolu sahaya yansıtamayan Beşiktaş UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısına takım dizilişini değiştirerek çıktı. Norveçli teknik adam 3 stoperi birden sahaya sürerek defansif güvenliği ön planda tutmayı amaçladı.
Rasjhica'yı sağ, Jurasek'i sol kanatta görevlendiren Solskjaer, orta ikiliyi Ndidi, Orkun, hücumu ise Joao Mario, Rafa Silva ve Abraham'dan oluşturdu. Siyah beyazlılar sahaya Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Ndidi, Orkun, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.
Beşiktaş'ta Mert Günok ve Svensson ağrıları olduğu için kadrodan çıkartıldı. Dünkü idmanda kendilerini deneyen iki futbolcu da ağrıları artınca kadroya alınmadı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Svensson'un yerine de Jurasek onbire dahil edildi. Siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı. Birinci kaptan Mert Günok'un sakatlanıp kadrodan çıkartılmasıyla kaptanlık pazubandı Orkun Kökçü'ye verildi.