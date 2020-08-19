Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın ilgilendiği ve transferinde sona yaklaştığı ismi resmen duyurdu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
İtalyan basını, Beşiktaş'ın ilgilendiği ve transferinde sona yaklaştığı ismi resmen duyurdu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Siyah Beyazlılarda bir yandan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK maçı hazırlıkları devam ederken diğer yandan transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.