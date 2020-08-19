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  3. 19 Ağustos 2020 13:00

Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın ilgilendiği ve transferinde sona yaklaştığı ismi resmen duyurdu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!

 İtalyan basını, Beşiktaş'ın ilgilendiği ve transferinde sona yaklaştığı ismi resmen duyurdu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir tesisleri'nde sürdürüyor.   

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Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!

Siyah Beyazlılarda bir yandan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK maçı hazırlıkları devam ederken diğer yandan transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.   

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Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdular!

Siyah Beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yıldız isimlerle bir bir görüşerek en uygun maliyetli ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor...  

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