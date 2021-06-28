Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu

Birçok dünyaca ünlü futbol paylaşım sitesinin gelecek vadeden isimler arasında gösterdiği 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa’dan başta olmak üzere birçok kulübün radarına girmişti. Son olarak Lig 1 ekiplerinden Nice, Ersin için Beşiktaş ’ın kapısını resmen çaldığı ortaya çıktı. Güney Fransa temsilcisinin Kara Kartal’a 8 milyon Euro’luk (84 milyon TL) teklifte bulunduğu kaydedildi.