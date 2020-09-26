Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

KALINIC ISRARI SÜRÜYOR! TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Kalinic için de son bir hamle yapacak. Atletico Madrid'in Luis Suarez'i transfer etmesiyle birlikte bonservisini İspanyol ekipten alması beklenen Nikola Kalinic ile yönetim son kez masaya oturacak.