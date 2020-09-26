Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlı takımda golcü eksikliği ön plana çıkmıştı. Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Uzun süredir santrfor arayışlarında olan siyah-beyazlılar çifte transferle golcü eksikliğini giderecek.
Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş'ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.