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  3. 26 Eylül 2020 00:25

Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlı takımda golcü eksikliği ön plana çıkmıştı. Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

Uzun süredir santrfor arayışlarında olan siyah-beyazlılar çifte transferle golcü eksikliğini giderecek.

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Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, golcü oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

Golcü futbolcunun sakatlığının nüksetmesi durumunda Beşiktaş'ın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

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Beşiktaş'a Kalinic için Suarez piyangosu!

KALINIC ISRARI SÜRÜYOR! TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlılar, Kalinic için de son bir hamle yapacak. Atletico Madrid'in Luis Suarez'i transfer etmesiyle birlikte bonservisini İspanyol ekipten alması beklenen Nikola Kalinic ile yönetim son kez masaya oturacak.

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