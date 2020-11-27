  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Kasım 2020 15:05

Beşiktaş'a Karabağ'dangenç golcü...

Bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlı takım, bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi.

Beşiktaş'a Karabağ'dangenç golcü...

Bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlı takım, bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi.

1/ 6
Beşiktaş'a Karabağ'dangenç golcü...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Azerbaycan'ın Qarabağ takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mahir Emreli, Beşiktaş'a önerildi.

2/ 6
Beşiktaş'a Karabağ'dangenç golcü...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 1.87'lik sol ayaklı golcüyü beğendiği ifade edilirken, henüz iki kulüp arasında bir temasın kurulmadığı da kaydedildi.

3/ 6
Beşiktaş'a Karabağ'dangenç golcü...

Genç futbolcu, Azerbaycan Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM