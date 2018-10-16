Beşiktaş'a Slaven Bilic piyangosu!
Teknik direktörülüğü eski Beşiktaşlı Bilic'in yaptığı Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad, Gökhan Töre'nin ardından Domagoj Vida'yı da gözüne kestirdi.
Siyah-beyazlıların başında 2015-17 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic, istediği hedefleri tutturmakta güçlük çekse de camianın sevgisini kazanmıştı.
Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a giden ancak Ada'daki macerası da 2 sezon süren Hırvat teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la anlaşmıştı.
Fanatik'in haberine göre; Yeni kulübünü güçlendirmek için çalışmalara başlayan Bilic'in, Kara Kartal'dan 2 ismi birden gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının yeni kulübünden; Domagoj Vida ve Gökhan Töre'nin alınmasını istediği belirtildi.