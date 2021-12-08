Beşiktaş'ın 0 çektiği gruba o damgasını vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grup maçlarının 6. ve son haftasına devam edildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 6. haftasında B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te başlayan 6 maç oynandı. Gecenin maçlarında turnuvaya damga vuran anlar ve olaylar yaşandı.
C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Donyell Malen, 45+2. (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Marco Reus, 68. ve 81. dakikalarda Erling Haaland attı. Penaltıya neden olan Beşiktaşlı Welinton ise 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
9 puan ve averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamlayan Almanya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Turnuvayı puansız kapatan Beşiktaş, önceki haftada Avrupa arenasına veda etmişti.
Üst tura kalmayı önceden garantileyen Ajax, 8. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 42. dakikada Antony, 58. dakikada David Neres, 62. dakikada Steven Berghuis'in fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.
Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Portekiz ekibinin golleri, 22. dakikada Nuno Santos ve 78. dakikada Bruno Tabata'dan geldi. Bu sonuçlarla Hollanda temsilcisi 18 puanla lider, Sporting Lizbon ise 9 puan ve averaj farkıyla ikinci sıradan son 16 takım arasına kaldı.