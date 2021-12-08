Beşiktaş'ın 0 çektiği gruba o damgasını vurdu

C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Donyell Malen, 45+2. (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Marco Reus, 68. ve 81. dakikalarda Erling Haaland attı. Penaltıya neden olan Beşiktaşlı Welinton ise 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.