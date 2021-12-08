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  4. Beşiktaş'ın 0 çektiği gruba o damgasını vurdu

Beşiktaş'ın 0 çektiği gruba o damgasını vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grup maçlarının 6. ve son haftasına devam edildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 6. haftasında B, C ve D gruplarında TSİ 23.00'te başlayan 6 maç oynandı. Gecenin maçlarında turnuvaya damga vuran anlar ve olaylar yaşandı.

C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Donyell Malen, 45+2. (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Marco Reus, 68. ve 81. dakikalarda Erling Haaland attı. Penaltıya neden olan Beşiktaşlı Welinton ise 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

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9 puan ve averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamlayan Almanya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Turnuvayı puansız kapatan Beşiktaş, önceki haftada Avrupa arenasına veda etmişti.

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Üst tura kalmayı önceden garantileyen Ajax, 8. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 42. dakikada Antony, 58. dakikada David Neres, 62. dakikada Steven Berghuis'in fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

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Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Portekiz ekibinin golleri, 22. dakikada Nuno Santos ve 78. dakikada Bruno Tabata'dan geldi. Bu sonuçlarla Hollanda temsilcisi 18 puanla lider, Sporting Lizbon ise 9 puan ve averaj farkıyla ikinci sıradan son 16 takım arasına kaldı.

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