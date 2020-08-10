Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu
Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Milli golcü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen siyah-beyazlı ekipte forvet takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.
BALOTELLI BOMBASI! Ön elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kartal, İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi gündemine almıştı.
Golcü futbolcunun haftaiçi İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübe imzayı atacağı öne sürülmüştü.