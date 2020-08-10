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  3. 10 Ağustos 2020 00:20

Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu

Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu

Milli golcü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen siyah-beyazlı ekipte forvet takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu

BALOTELLI BOMBASI! Ön elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kartal, İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi gündemine almıştı.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu

Golcü futbolcunun haftaiçi İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübe imzayı atacağı öne sürülmüştü.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi belli oldu

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI! Beşiktaş'ın, bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli için yaptığı teklif ortaya çıktı.

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