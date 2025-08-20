Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig'te daha önce Beşiktaş forması da giyen Kongolu futbolcu Jackson Muleka, Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: DHA / İHA
Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, Al-Kholood'u da forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Jackson Muleka'yı renklerine bağladı.
Jackson Muleka, Konyaspor Futbol Şube Sorumlu Yusuf Küçükbakırcı'nın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübü'nde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Jackson Muleka'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
