  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Süper Lig'e geri döndü

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'te daha önce Beşiktaş forması da giyen Kongolu futbolcu Jackson Muleka, Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA / İHA
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü - Resim: 1

Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, Al-Kholood'u da forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Jackson Muleka'yı renklerine bağladı. 

1 / 5
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü - Resim: 2

Jackson Muleka, Konyaspor Futbol Şube Sorumlu Yusuf Küçükbakırcı'nın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 

2 / 5
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü - Resim: 3

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübü'nde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

3 / 5
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Muleka Süper Lig'e geri döndü - Resim: 4

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jackson Muleka'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

4 / 5