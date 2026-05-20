Beşiktaş'ın genç futbolcusu ehliyetini kaptırdı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Elazığ'da 163 kilometre hızla radara yakalandı. Polis ekiplerince durdurulan futbolcuya 20 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Hekimoğlu, şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söyledi.
Aile ziyaretleri sonrasında Bingöl'den Elazığ'a dönen Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kovancılar mevkiinde radara yakalandı.
Genç futbolcunun kullandığı aracın hız sınırlarını aşarak 163 kilometre hıza ulaştığı belirlendi. Ekipler tarafından durdurulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na, hız sınırlarını ihlal etmesi nedeniyle 20 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasal prosedürler gereği, genç oyuncunun ehliyetine de 30 gün süreyle el konulduğu bildirildi.
Yüksek hız nedeniyle ehliyetini kaptıran ve cezai işlem uygulanan Hekimoğlu'nun, polis ekiplerine yaptığı savunmada, şeker hastası olan babaannesinin durumunun ağırlaştığını ve onu bir an önce hastaneye yetiştirmek amacıyla panikle hız yaptığını ifade ettiği öğrenildi.