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Beşiktaş'ın gizli Aboubakar planı ortaya çıktı

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta, formda santrfor Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi 2 maç daha oynaması halinde uzayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı.

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İngiliz ve Fransız ekiplerinin de dikkatini çeken Aboubakar, ligde iki maça daha çıkarsa siyahbeyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

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SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK Olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak Kamerunlu ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. 

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Zira Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

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