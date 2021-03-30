Beşiktaş'ın gizli Aboubakar planı ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile Vincent Aboubakar'ın da payı büyük. Sezon başında Porto'dan bedavaya alınan Kamerunlu santrfor, bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı.