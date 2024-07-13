Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama
Beşiktaş’ın dün gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği 34 yaşındaki İtalyan santrfor Ciro Immobile, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Taraftarların tezahüratlarından çok duygulandım" dedi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista’nın ardından bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, son olarak İtalya Serie A ekibi Lazio forması giyen 34 yaşındaki İtalyan santrfor Ciro Immobile’yi İstanbul’a getirdi.
Tecrübeli oyuncuyu taşıyan uçak, saat 00.35 sıralarında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. İtalyan golcüyü çok sayıda siyah-beyazlı taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Immobile, çiçek ve atkı takdim edilmesinden sonra taraftara üçlü çektirdi.
Ciro Immobile’nin siyah-beyazlı kulübe gelmek için fedakarlıklar yaptığını ifade eden Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş’ımıza, tüm taraftarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün de burada bizleri yalnız bırakmayan binlerce taraftarımız gelmiş. Onlar gerçekten Beşiktaş’ın güzel günlerinin en iyisini hak ediyor. Rafa transferinde de söylemiştim daha çok güzel günler göreceğiz diye. Sözümüzü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Ben bir özel teşekkürü de iki kişiye yapmak istiyorum. Birincisi başkanımız Hasan Arat’a çünkü 2-3 gün süren pazarlıklarda anbean takip etti ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Diğer teşekkürüm de Ciro’ya. Lazio gerçekten çok direndi ama Ciro’nun yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saat zorlu bir sürecin ardından bitirebildik. Tekrardan hayırlı olsun camiamıza" ifadelerini kullandı.
Taraftarın sabırsızlandığını dile getiren Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Bir dünya yıldızı daha aramızda. Çok fazla konuşmayalım. Taraftar sabırsızlanıyor" diye konuştu.