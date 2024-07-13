Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama

Ciro Immobile’nin siyah-beyazlı kulübe gelmek için fedakarlıklar yaptığını ifade eden Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş’ımıza, tüm taraftarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün de burada bizleri yalnız bırakmayan binlerce taraftarımız gelmiş. Onlar gerçekten Beşiktaş’ın güzel günlerinin en iyisini hak ediyor. Rafa transferinde de söylemiştim daha çok güzel günler göreceğiz diye. Sözümüzü tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Ben bir özel teşekkürü de iki kişiye yapmak istiyorum. Birincisi başkanımız Hasan Arat’a çünkü 2-3 gün süren pazarlıklarda anbean takip etti ve desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Diğer teşekkürüm de Ciro’ya. Lazio gerçekten çok direndi ama Ciro’nun yapmış olduğu fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saat zorlu bir sürecin ardından bitirebildik. Tekrardan hayırlı olsun camiamıza" ifadelerini kullandı.