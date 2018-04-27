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  3. 27 Nisan 2018 14:01

Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

Beşiktaş'ın Fenerbahe maçına çıkmama kararı dünya basınında geniş yer buldu.

Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

Beşiktaş yönetiminin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında olaylar nedeniyle ertelenen Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak TFF'nin "Kaldığı yerden devam edecek" kararı üzerine tarihi bir açıklama yayınlayarak, "Fenerbahçe derbisine çıkmayacaklarını" duyurdu. Bu karar dış basına da yansıdı.

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Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

Sky Sports İngiltere, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle yarıda kalan maçı oynamayı reddettiğini yazdı.

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Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

Marca: Teknik direktörü maç sırasında saldırıya uğrayan Beşiktaş derbiye çıkmayacağını duyurdu.

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Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

BBC: Beşiktaş yaşanan şiddet olaylarının ardından yarıda kalan maçta oynamayı reddetti

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