Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !

Beşiktaş yönetiminin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında olaylar nedeniyle ertelenen Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak TFF'nin "Kaldığı yerden devam edecek" kararı üzerine tarihi bir açıklama yayınlayarak, "Fenerbahçe derbisine çıkmayacaklarını" duyurdu. Bu karar dış basına da yansıdı.