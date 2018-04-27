Beşiktaş'ın kararı dünya basınında !
Beşiktaş'ın Fenerbahe maçına çıkmama kararı dünya basınında geniş yer buldu.
Beşiktaş yönetiminin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında olaylar nedeniyle ertelenen Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak TFF'nin "Kaldığı yerden devam edecek" kararı üzerine tarihi bir açıklama yayınlayarak, "Fenerbahçe derbisine çıkmayacaklarını" duyurdu. Bu karar dış basına da yansıdı.
Sky Sports İngiltere, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle yarıda kalan maçı oynamayı reddettiğini yazdı.
Marca: Teknik direktörü maç sırasında saldırıya uğrayan Beşiktaş derbiye çıkmayacağını duyurdu.