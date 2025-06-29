Beşiktaş'ın yeni forveti David Jurasek İstanbul'da

Jurasek, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

David Jurasek, yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı.