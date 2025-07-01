Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham İstanbul'a geldi

İngiliz futbolcunun yanında yer alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abraham'ın, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, "Başkanımız, bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Atacağıgollerle şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkısı olacak. En iyi ve coşkulu taraftar, bizim taraftarımız.Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.