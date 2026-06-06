Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano imzayı attı: ''Hedeflerimiz birebir örtüşüyor''
Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Siyah-beyazlıların yüksek hedefleriyle kendi hücum felsefesinin örtüştüğünü vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, coşkulu taraftara zafer sözü verdi.
Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için 2 yıllık anlaşmaya vardığı 48 yaşındaki deneyimli İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlı kulübün başkanına ve yönetimine kendisine duydukları güven için teşekkür eden deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın yüksek hedefleriyle kendi hücum felsefesinin kusursuz bir uyum içinde olduğunu belirtti.
Törende yaptığı açıklamalarda Beşiktaş gibi büyük bir camiada çalışmaktan duyduğu gururu dile getiren Vincenzo Italiano, saygı görmenin ve sevilmenin bir teknik direktör için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Takımın hırslı yapısına dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, takımın beklentileri ile kendi hedeflerinin birebir örtüştüğünü ifade ederek, "Kanat oyuncularını en iyi şekilde değerlendirme isteğimiz, çok yüksek gol oranı ve zafer beklentilerimiz aynı doğrultuda. Spezia, Fiorentina ve Bologna'da oynattığım futbol da buradaki beklentilerle tamamen örtüşüyor. Ne olacağını ve hedeflerimizi beraber yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.
Yeni sezon yapılanması hakkında önemli ipuçları veren Italiano, takımı teknik heyet ve yönetimle omuz omuza vererek baştan inşa edeceklerinin altını çizdi. İtalya'dan takip ettiği kadarıyla Beşiktaş taraftarının son derece ateşli bir yapıya sahip olduğunu bildiğini belirten başarılı çalıştırıcı, temel hedeflerinin bu coşkulu taraftarı mutlu etmek olduğunu söyledi. Transfer çalışmaları için mesaiye hemen başlayacağını ifade eden Italiano, "Eksik bölgelerimizi tespit edip, en iyi oyuncuları buraya getireceğiz ve onları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kısa bir tatile çıkacağım ancak o arada bile her gün yönetimle telefonda olacağım. Bir an önce dönüp işimin başına geçmek istiyorum" dedi.
Daha önce görev yaptığı takımlardaki ilk 11 tercihleri hatırlatılarak Beşiktaş'ta nasıl bir kadro yapısı oluşturacağının sorulması üzerine Italiano, "Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemin son dört yılında üç farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları. O yüzden sürekli perşembe ve pazar günleri maçlar olduğu için, o arada kart cezalısı, sakatlar yada kendisini futbola vermeyen oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Şimdi Türkiye'de, Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncular var. O yüzden bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak. İşte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. O zaman belli olur işte sürekli aynı on birle mi oynarız, değişime zorunda mı kalırız? Bu o zaman belli olur" değerlendirmesinde bulundu.