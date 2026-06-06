Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano imzayı attı: ''Hedeflerimiz birebir örtüşüyor''

Daha önce görev yaptığı takımlardaki ilk 11 tercihleri hatırlatılarak Beşiktaş'ta nasıl bir kadro yapısı oluşturacağının sorulması üzerine Italiano, "Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemin son dört yılında üç farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları. O yüzden sürekli perşembe ve pazar günleri maçlar olduğu için, o arada kart cezalısı, sakatlar yada kendisini futbola vermeyen oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Şimdi Türkiye'de, Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncular var. O yüzden bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak. İşte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. O zaman belli olur işte sürekli aynı on birle mi oynarız, değişime zorunda mı kalırız? Bu o zaman belli olur" değerlendirmesinde bulundu.