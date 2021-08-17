Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
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Londra'dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
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Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
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Batshuayi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
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