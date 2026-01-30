  1. Anasayfa
  4. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Kaynak: DHA/İHA
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani’yi İstanbul’a getirdi. 

23 yaşındaki Arnavut futbolcu Asllani’yi taşıyan Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçak Milano’dan kalkıp saat 11.30 sıralarında İstanbul’a iniş yaptı. 

Asllani, havalimanındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonra kendisini Beşiktaş’a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

