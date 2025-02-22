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Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Eyüpsor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Resim: 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor’u 3-1 yendi.

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Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Resim: 2

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

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Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Resim: 3

Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.

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Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı - Resim: 4

Söz konusu 8 müsabakanın 4’ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2’şer galibiyet ve beraberlik çıkardı.

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