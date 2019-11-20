Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu
Son haftaların en formda takımı Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna talip çıktı. Takımdaki performansı teknik heyet tarafından yeterli bulunmayan ünlü futbolcu için rekor bonservis bedeli teklif edildi. Devre arası transferi için kaynak aray
Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı..
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması, siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yarattı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi bir anda değişti...