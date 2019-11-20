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  3. 20 Kasım 2019 14:00

Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu

Son haftaların en formda takımı Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna talip çıktı. Takımdaki performansı teknik heyet tarafından yeterli bulunmayan ünlü futbolcu için rekor bonservis bedeli teklif edildi. Devre arası transferi için kaynak aray

Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı..

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Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması, siyah-beyazlı kulüpte büyük bir deprem yarattı.

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Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi bir anda değişti...

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Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktılar! Devre arası yolcu

Ligde alınan üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Kara Kartal'da milli araya girilirken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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