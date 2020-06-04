Beşiktaşlı Ljajic: O kadar da kötü değilim

Ljajic, Sözüc'den Ali Aydın'a yaptığı açıklamalarda özeleştirilerde bulundu. Geçen sezona göre kötü bir performans sergilediğini itiraf eden Ljajic, “Bu sezon genel olarak bekleneni karşılayamadığımın da farkındayım ancak şöyle de bir şey var: Ben de kendi kendimi sorgulayan bir karaktere sahibim ve kendimden çok daha fazlasını bekliyorum. Ufak tefek sakatlıklarım oldu ve bu sebeple yüzde yüz fizik olarak kendimi bulamadım. Ancak tüm bunlara rağmen çok da kötü değilim” diye konuştu.