SON DAKİKA
YKS 2020 SINAV TARİHİ VE ÜNİVERSİTE TATİLİ KARARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Mart 2020 14:10

Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket

Corona virüs vakaları dünya genelinde gün geçtikçe artarken ABD Başkanı Donald Trump'ın vatandaşlarına yaptığı 'Evinize dönün' çağrısına Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan olumsuz yanıt geldi.

Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket

Corona virüs vakaları dünya genelinde gün geçtikçe artarken ABD Başkanı Donald Trump'ın vatandaşlarına yaptığı 'Evinize dönün' çağrısına Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan olumsuz yanıt geldi.

1/ 10
Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket

Boyd, Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı. Sports Illustrated dergisine konu hakkında açıklama yapan Boyd, Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini söyledi.

2/ 10
Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket

25 yaşındaki futbolcu, ''Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı, hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Ben bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum.'' sözlerini kullandı.

3/ 10
Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, ''Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bukonuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim'' dedi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM