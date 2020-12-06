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  3. 06 Aralık 2020 23:30

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!

Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!

Eylül ayında corona virüsüne yakalandığı için üstün gidilmeyen Ljajic'in, ikinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım", son görüşmede ise "Düzeleceğim" dediği kaydedildi.

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