Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı!
Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.
Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.
Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.