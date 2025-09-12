  1. Anasayfa
  4. Beşiktaş'ta bir transfer, bir ayrılık!

Beşiktaş, Jota Silva’nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Joao Mario’nun ise Yunanistan ekibi AEK Atina’ya kiralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Beşiktaş, bugün sabah erken saatlerde İstanbul’a getirdiği Jota Silva’nın transferini açıkladı. 

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Joao Mario AEK Atina’ya kiralandı

Öte yandan Beşiktaş, 32 yaşındaki Portekizli kanat Joao Mario’nun Yunanistan ekibi AEK Atina’ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün saat 23:59’da sona erecek.

