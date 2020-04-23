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  3. 23 Nisan 2020 12:01

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti

Corona virüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti

Corona virüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti

Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti

Beşiktaş Yönetimi'nin, Katalan devi Barcelona'yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti

Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz'ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır takındığı ortaya çıktı.

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