Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Yönetime rest çekti
Corona virüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor.
Corona virüs tedbirleri sebebiyle Süper Lig'in tatil edilmesinin ardından; maç, yayın ve tribün gelirleri duran Siyah-Beyazlılar, ekonomik olarak kulübü ayakta tutabilmek için büyük çaba sarf ediyor.
Bu doğrultuda ilk adımı atarak oyunculardan maaşlarında indirim yapmalarını isteyen yönetim, tüm futbolcularla bu konudaki görüşmelerini tamamladı.
Beşiktaş Yönetimi'nin, Katalan devi Barcelona'yı örnek göstererek yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediği bildirildi.