Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!

Kasaya 23.5 milyon euro girebilir

Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor’un Ernest Muçi, Cagliari Calcio’nun Semih Kılıçsoy ve Hull City’nin Amir Hadžiahmetović için satın alma opsiyonlarını kullanmaya yakın olduğu ifade edildi. Bu üç ayrılığın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın toplamda 23.5 milyon Euro gibi dev bir bonservis gelirini kasasına koyması hedefleniyor.