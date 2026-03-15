Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonu kadro planlaması erken başladı. 8 futbolcunun gelecek sezon planlamasında yer almadığı belirtiliyor.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu için şimdiden düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon yapılanması kapsamında geniş kapsamlı bir revizyona gidiyor. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda tam 8 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Kasaya 23.5 milyon euro girebilir
Sabah gazetesinin haberine göre, Trabzonspor’un Ernest Muçi, Cagliari Calcio’nun Semih Kılıçsoy ve Hull City’nin Amir Hadžiahmetović için satın alma opsiyonlarını kullanmaya yakın olduğu ifade edildi. Bu üç ayrılığın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın toplamda 23.5 milyon Euro gibi dev bir bonservis gelirini kasasına koyması hedefleniyor.
8 isim ile yollar ayrılacak
Gelecek sezon planlarında yer almayan isimler de netleşmeye başladı. Sergen Yalçın, kiralık olarak forma giyen ancak kulüplerinin opsiyonlarını kullanması beklenmeyen Al-Musrati, Jean Onana ve João Mário’yu kadroda düşünmüyor. Üç ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'yle de yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş yönetiminin, Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği bu 8 isimden kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi.