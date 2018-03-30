Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

Önceki gün yaptığı, "Üç sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözleriyle bunun ilk sinyallerini veren Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yeniden yapılanmanın düğmesine bastı.

