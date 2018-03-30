Beşiktaş'ta büyük değişiklik !
Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Şenol Güneş, yeni transferlerde genç isimlere yönelmek için çalışmalara başladı.
3 sezondur FFP kuralları nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yoğunlaşan siyah-beyazlılar, artık 23-27 yaş arası yıldızlara yönelecek.
(Fotomaç)
Son dönemde yapılan transferlerle Avrupa'nın en yaşlı takımları arasında üst sıralarda yer alan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde takımı gençleştirme kararı alındı.
Önceki gün yaptığı, "Üç sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözleriyle bunun ilk sinyallerini veren Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yeniden yapılanmanın düğmesine bastı.