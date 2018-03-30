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  3. 30 Mart 2018 12:55

Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Şenol Güneş, yeni transferlerde genç isimlere yönelmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

3 sezondur FFP kuralları nedeniyle bonservisi elinde olan oyunculara yoğunlaşan siyah-beyazlılar, artık 23-27 yaş arası yıldızlara yönelecek.

(Fotomaç)

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Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

Son dönemde yapılan transferlerle Avrupa'nın en yaşlı takımları arasında üst sıralarda yer alan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde takımı gençleştirme kararı alındı.

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Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

Önceki gün yaptığı, "Üç sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözleriyle bunun ilk sinyallerini veren Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte yeniden yapılanmanın düğmesine bastı.

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Beşiktaş'ta büyük değişiklik !

Beşiktaş'ın yapacağı revizyonun ana kuralları şu şekilde belirlendi:

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