Burak Yılmaz'ın aracı hastane önünde görüldü, ortalık karıştı
Beşiktaş'ta testten geçirilen 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığı açıklandı. Bu kişilerin Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra 1 futbolcu, 2 A Takım personeli, tesis müdürü ve 3 personel olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta testten geçirilen 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığı açıklandı. Bu kişilerin Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra 1 futbolcu, 2 A Takım personeli, tesis müdürü ve 3 personel olduğu öğrenildi.
BOYD VE ÇALIŞKAN'IN SONUÇLARI BU KEZ NEGATİF Beşiktaş'ta geçen hafta test sonuçları pozitif olan Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın bu kez sonuçları negatif geldi. Bu arada yaşanan gelişmelerin ardından yönetici Fatih Hakan Avşar'ın kulüpten bağımsız olarak teste girdiği ve onun da sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Böylece toplamda vaka sayısı 9'a yükseldi.
BAŞKAN, YÖNETICI, FUTBOLCU, TERCÜMAN Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Fatih Avşar, futbolcular Boyd ve iddiaya göre Burak, kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, tercüman Halil Yazıcıoğlu, tesis müdürü İlker Yılmaz, fizyoterapist Serdar Korkmaz, malzemeci Erdal Erdem, tesiste çalışan elektrikçi ve temizlikçi ile bugüne kadar testi pozitif çıkanların sayısı 11 oldu. Ümraniye 14 gün karantinaya alındı
'NASIL OLDU ANLAMIŞ DEĞİLİM' Hastalığa dair semptonların görülmediği ve durumunun iyi olduğu belirtilen Başkan Ahmet Nur Çebi evinde karantinaya girdi. Kurallara uymasına rağmen pozitif çıkmasının şokunu yaşayan Çebi, "Bu nasıl oldu anlamış değilim. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bilim Kurulu'nun onayı olmadan futbol oynanamaz" dedi.