Burak Yılmaz'ın aracı hastane önünde görüldü, ortalık karıştı

BOYD VE ÇALIŞKAN'IN SONUÇLARI BU KEZ NEGATİF Beşiktaş'ta geçen hafta test sonuçları pozitif olan Boyd ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın bu kez sonuçları negatif geldi. Bu arada yaşanan gelişmelerin ardından yönetici Fatih Hakan Avşar'ın kulüpten bağımsız olarak teste girdiği ve onun da sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Böylece toplamda vaka sayısı 9'a yükseldi.