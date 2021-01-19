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  3. 19 Ocak 2021 09:25

Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası liste kabarık

Süper Lig'in 19. haftasında dev derbide Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası liste kabarık

Süper Lig'in 19. haftasında dev derbide Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

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Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası liste kabarık

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcü Mario Mandzukic için yaptığı girişimlerde son aşamaya geldiği süreçte devreye Milan girmişti.

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Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası liste kabarık

Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna 1 milyon Euro artı bonuslara anlaşmayı planladığı 1,90'lık futbolcuya 1.5 milyon Euro artı bonuslarla ikna eden İtalyan ekibi, yıldız ismi Kartal'ın elinden kapmıştı.

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Beşiktaş'ta Mandzukic sonrası liste kabarık

Mandzukic transferini gerçekleştiremeyen Kartal'da şimdi yeni plan devreye girdi.

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