Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

NEDEN OLMASIN!



Naibi pek olumlu cevap beklemese de aldığı, "Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı önemli. Gelecek sezon yine Şampiyonalar Ligi'ne giderseniz, Meyer hem sürekli oynayacağı, hem de başarılı olabileceğine inandığı Beşiktaş'a gelmeyi neden istemesin...