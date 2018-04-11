Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında genç futbolcu Max Mayer için çalışmalara başladı.
Sinan Kurt'un Alman menajerinin Yunan ortağıyla zamanında Fortounis transferi sürekli masaya yatırılırken, bu süreçte gündeme sürpriz bir isim geldi. Schalke ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Max Meyer.
Alman menajerle Sinan Kurt ve Fortounis konularını görüşen Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, "Meyer'in pek çok talibi olduğunu biliyorum ama kendisini mali anlamda tatmin edersek, Beşiktaş'a gelmeyi düşünür mü?" konusunu gündeme getirdi.