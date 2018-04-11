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  3. 11 Nisan 2018 11:56

Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında genç futbolcu Max Mayer için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

Beşiktaş, genç oyuncularla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor.

(Fotomaç)

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Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

Sinan Kurt'un Alman menajerinin Yunan ortağıyla zamanında Fortounis transferi sürekli masaya yatırılırken, bu süreçte gündeme sürpriz bir isim geldi. Schalke ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Max Meyer.

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Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

Alman menajerle Sinan Kurt ve Fortounis konularını görüşen Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, "Meyer'in pek çok talibi olduğunu biliyorum ama kendisini mali anlamda tatmin edersek, Beşiktaş'a gelmeyi düşünür mü?" konusunu gündeme getirdi.

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Beşiktaş'ta Max Mayer operasyonu

NEDEN OLMASIN!

Naibi pek olumlu cevap beklemese de aldığı, "Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarı önemli. Gelecek sezon yine Şampiyonalar Ligi'ne giderseniz, Meyer hem sürekli oynayacağı, hem de başarılı olabileceğine inandığı Beşiktaş'a gelmeyi neden istemesin...

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