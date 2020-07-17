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  3. 17 Temmuz 2020 13:20

Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmak adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek

Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, rotasını bonservissiz veya maliyeti uygun isimlere çevirdi.

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Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek

ORTA SAHADA DİNAMO Hollanda basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği o yıldız, orta sahanın göbeğinde, ön liberoda ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.

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Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek

Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

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Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek

"Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi.

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