Beşiktaş'ta orta sahaya süper yetenek
Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmak adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, rotasını bonservissiz veya maliyeti uygun isimlere çevirdi.
ORTA SAHADA DİNAMO Hollanda basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği o yıldız, orta sahanın göbeğinde, ön liberoda ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.
Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;