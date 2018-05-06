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  3. 06 Mayıs 2018 15:33

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası !

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı durumunda takımın başına geçecek muhtemel isimler ortaya atıldı. İşte o teknik adamlar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası !

Sezon sonunda Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılacağı yüksek sele konuşulsa da yönetim şu an bu konuda bir açıklama yapmadı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası !

Ancak, kulübe yakın kaynaklar Şenol Güneş'in alternatifleri üzerinde durulduğu ve bazı isimlerle temasa geçildiği bilgisini de veriyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası !

En kuvvetli aday Abdullah Avcı olarak görülse de eski yıldız Seren Yalçın'ın ismi de listenin üst sıralarında yer alacak.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bombası !

İşte, Şenol Güneş'in alternatifi olan hocalar...

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