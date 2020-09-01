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  3. 01 Eylül 2020 15:00

Beşiktaş'tan 4 transfer birden

Bir süredir transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta bombalar üst üste patlayacak.

Beşiktaş'tan 4 transfer birden

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılar, son olarak genç stoper Montero'yu İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş'tan 4 transfer birden

Orta saha, sağ bek ve kanat mevkilerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 3 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Beşiktaş'tan 4 transfer birden

6 NUMARA İNGİLTERE'DEN! Atiba Hutchinson'un ilerleyen yaşı ve Süper Lig fikstürünün yoğunluğu nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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Beşiktaş'tan 4 transfer birden

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, defansif orta saha arayışları çerçevesinde Norwich City'nin Alman oyuncusu Tom Trybull'u gündemine aldı.

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