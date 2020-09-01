Beşiktaş'tan 4 transfer birden
Bir süredir transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta bombalar üst üste patlayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılar, son olarak genç stoper Montero'yu İstanbul'a getirdi.
Orta saha, sağ bek ve kanat mevkilerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, 3 ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
6 NUMARA İNGİLTERE'DEN! Atiba Hutchinson'un ilerleyen yaşı ve Süper Lig fikstürünün yoğunluğu nedeniyle 6 numara arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar aradığı ismi İngiltere'de buldu.