Beşiktaş'tan asrın transferi
Galatasaray'ın Babel ile anlaştığı haberlerinin ardından Beşiktaş'ta karşı atağa geçti. Beşiktaş, Galatasaray'ın Babel transferindeki sükseyi geride bırakacak bir transfere hazırlanıyor. .
Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor...
Ekipler takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde tamamlarken transfer listelerini de belirledi.
Fakat öyle bir gelişme yaşandı ki gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş, Galatasaray'dan bir ismi gözüne kestirdi.