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  3. 09 Mayıs 2019 17:05

Beşiktaş'tan asrın transferi

Galatasaray'ın Babel ile anlaştığı haberlerinin ardından Beşiktaş'ta karşı atağa geçti. Beşiktaş, Galatasaray'ın Babel transferindeki sükseyi geride bırakacak bir transfere hazırlanıyor. .

Beşiktaş'tan asrın transferi

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor...

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Beşiktaş'tan asrın transferi

Ekipler takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde tamamlarken transfer listelerini de belirledi.

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Beşiktaş'tan asrın transferi

Fakat öyle bir gelişme yaşandı ki gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş, Galatasaray'dan bir ismi gözüne kestirdi.

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Beşiktaş'tan asrın transferi

O iddia Galatasaray'ın süper yıldızının Beşiktaş'a transferi konusunda... İşte o isim ve transfer detayları...

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