Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha!
Forvet ve stoper takviyesini çözdükten sonra kanat takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına İspanya'da devam ediyor. Diğer yandan transfer harekatını sürdüren Kara Kartal kanat bölgesine kitlenmiş durumda. İspanyol basını siyah beyazlı takım için bombayı patlattı.
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Bu iddianın kaynağı İspanyol basını olurken, Beşiktaş'la flört ettirilen isimse Bodreaux'nun Honduraslı futbolcusu Alberth Elis oldu.
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Fotomaç'ın haberine göre İspanyollar, Bordeaux'nun mali kriz nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmak zorunda olduğunu belirterek Elis'e talip olan Beşiktaş'a olumlu cevap vereceğini yazdı.
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Fransız ekibinin 1 Temmuz'da 6 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği, Beşiktaş'ın da en ciddi aday olduğu kaydedildi.
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