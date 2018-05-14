Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Beşiktaş'ta gelecek sezonun yapılanmasına devam ediliyor. Siyah-beyazlılarda güvende olan tek mevki kale. Fabri, Tolga ve Utku'yla kalesi güvende olan Kara Kartal'da diğer mevkiler ise sıkıntılı. İşte bölge bölge siyah-beyazlılarda son durum.



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