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  3. 14 Mayıs 2018 10:11

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Şampiyonluk umutlarını kaybeden ve gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, kadrosuna en az 9 futbolcu katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Beşiktaş'ta gelecek sezonun yapılanmasına devam ediliyor. Siyah-beyazlılarda güvende olan tek mevki kale. Fabri, Tolga ve Utku'yla kalesi güvende olan Kara Kartal'da diğer mevkiler ise sıkıntılı. İşte bölge bölge siyah-beyazlılarda son durum.

(Fotomaç)

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Adriano Brezilya'ya dönmek istiyor, Caner Erkin'in yanına bir isim gerek.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Gökhan Gönül tek başına sezonu yürütmeye çalıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Alternatife ihtiyacı var.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !

Pepe ve Tosic tamam ama yaşları soru işareti. Vida ile Medel stoper oynayabilir, Atınç'ın durumu şüpheli.

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