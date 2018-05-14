Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu !
Şampiyonluk umutlarını kaybeden ve gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, kadrosuna en az 9 futbolcu katmak için girişimlere başladı.
Beşiktaş'ta gelecek sezonun yapılanmasına devam ediliyor. Siyah-beyazlılarda güvende olan tek mevki kale. Fabri, Tolga ve Utku'yla kalesi güvende olan Kara Kartal'da diğer mevkiler ise sıkıntılı. İşte bölge bölge siyah-beyazlılarda son durum.
(Fotomaç)
Gökhan Gönül tek başına sezonu yürütmeye çalıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Alternatife ihtiyacı var.