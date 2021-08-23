Beşiktaş'tan milli yıldıza resmi teklif
Beşiktaş'ın Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Fransız takımıyla iletişime geçerek oyuncunun satış şartları hakkında bilgi istedi.
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Habere göre Le Havre, oyuncu için 1.5 milyon Avroluk bir bonservis bedeli talep etti.
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Sürecin henüz sonuçlanmadığı, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
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25 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 müsabakada bir gol bir bir asist ile takımına katkıda bulunmuştu.
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