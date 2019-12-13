Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi
Transfer politikalarında radikal bir karar alan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol adamını Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Mali durumu iyi olmayan siyah beyazlı ekip, yeni transfer döneminde pahalı oyuncu transferleri yerine daha uygun maliyett
Devre arasında doğru takviyelerle şampiyonluğa yürümek isteyen Beşiktaş'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi...
Ocak transfer dönemi öncesinde scoutlarıyla tüm dünyada araştırmalar yapan Beşiktaş'ta artık son karar transferin yeni patronunun olabilir...
Profesyonel bir kadro ile çalışmak isteyen Ahmet Nur Çebi, maliyeti düşük ancak kaliteli isimleri kadroya dahil ederek gücüne güç katmak istiyor. Bu bağlamda siyah-beyazlıların futbol komitesi artık bir İtalyan'ın eline geçebilir...