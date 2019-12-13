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  3. 13 Aralık 2019 18:30

Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Transfer politikalarında radikal bir karar alan Beşiktaş, dünyaca ünlü futbol adamını Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Mali durumu iyi olmayan siyah beyazlı ekip, yeni transfer döneminde pahalı oyuncu transferleri yerine daha uygun maliyett

Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Devre arasında doğru takviyelerle şampiyonluğa yürümek isteyen Beşiktaş'da çarpıcı bir iddia gündeme geldi...

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Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Ocak transfer dönemi öncesinde scoutlarıyla tüm dünyada araştırmalar yapan Beşiktaş'ta artık son karar transferin yeni patronunun olabilir...

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Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Profesyonel bir kadro ile çalışmak isteyen Ahmet Nur Çebi, maliyeti düşük ancak kaliteli isimleri kadroya dahil ederek gücüne güç katmak istiyor. Bu bağlamda siyah-beyazlıların futbol komitesi artık bir İtalyan'ın eline geçebilir...

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Beşiktaş'tan önemli hamle! İşte yeni görevi

Daha önce Mr Ajax adıyla bilinen Hollandalı futbol adamı Sjaak Swart ile çalışmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bu görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı...

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