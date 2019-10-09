Beşiktaş'tan önemli transfer hamlesi
Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kara kartal geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geçerek şeytanın bacağını kıran Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.
Fikret Orman'ın istifa kararı almasıyla büyük bir deprem yaşan siyah-beyazlılar, bu gelişmeye rağmen transfer çalışmalarını durdurmuş değil...
Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.