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  3. 14 Ekim 2018 10:19

Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !

Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Feyennord'un genç yıldızı Orkun Kökcü'nün transferi için düğmeye bastı.

Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !

Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Feyenoord'un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü'nün Barcelona'ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi.
(Akşam)

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Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !

Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek 'Şartları yeniden konuşalım' teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi ayın 19'unda Hollanda'ya giderek Orkun'u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak.

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Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !

Umut Güner'in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner'in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.


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Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !

1 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bu sezonun başında Feyenoord genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'tan 1 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-Beyazlılar rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti.

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