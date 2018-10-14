Beşiktaş Orkun Kökcü'nün peşine düştü !
Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Feyennord'un genç yıldızı Orkun Kökcü'nün transferi için düğmeye bastı.
Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Feyenoord'un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü'nün Barcelona'ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi.
(Akşam)
Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek 'Şartları yeniden konuşalım' teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi ayın 19'unda Hollanda'ya giderek Orkun'u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak.
Umut Güner'in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner'in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.