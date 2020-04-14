Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Koronavirüsün tüm dünyada futbolu vurması yüzünden TFF ve yayıncı kuruluştan para alamamanın yanı sıra, Kartal Yuvası ve tribün gelirlerini de kaybeden siyah-beyazlı yönetimin futbolculara, "İsteyen indirimi kabul eder takımda kalır. İsteyen teklif getirip gidebilir" dediği ortaya çıktı.