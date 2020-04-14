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  3. 14 Nisan 2020 12:30

Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Ekonomik kriz nedeniyle yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi, yaşanan sancılı süreçte oyuncuları karar verme noktasında serbest bıraktı.

Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Ekonomik kriz nedeniyle yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi, yaşanan sancılı süreçte oyuncuları karar verme noktasında serbest bıraktı.

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Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Koronavirüsün tüm dünyada futbolu vurması yüzünden TFF ve yayıncı kuruluştan para alamamanın yanı sıra, Kartal Yuvası ve tribün gelirlerini de kaybeden siyah-beyazlı yönetimin futbolculara, "İsteyen indirimi kabul eder takımda kalır. İsteyen teklif getirip gidebilir" dediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

"SÖZLEŞME FESH EDEBİLİRİZ" Mali açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen siyah-beyazlıların, "Takımdan ayrılmak isteyen varsa karşılıklı sözleşme fesh edebiliriz"

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Beşiktaş'tan radikal karar: Maaşını indirmeyen FIFA'ya gidebilir

Milliyet'in haberine göre; Bu arada yönetimin olası FIFA başvuruları karşısında şimdiden savunma hazırladığı da vurgulandı.

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