Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Nisan 2018 14:35

Beşiktaş'taniki bomba birden !

Portekiz basını Beşiktaş'ın Portimonense'de forma giyen Brezilyalı forvet Fabricio dos Santos ile ilgilendiğini öne sürdü.

Beşiktaş'taniki bomba birden !

Transfer dönemine az bir süre kala adı Beşiktaş'la birlikte anılan oyuncuların sayısı giderek artıyor.

1/ 12
Beşiktaş'taniki bomba birden !

Son olarak Portekiz basınının Braga-Maritimo maçında gözlemciler vasıtasıyla Paulinho'yu izlediğini öne sürdüğü Siyah Beyazlılar'ın Fabricio dos Santos ve Shoya Nakajima'yla ilgilendiği iddia edildi.

2/ 12
Beşiktaş'taniki bomba birden !

A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın, adı daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Portimonense'nin yıldızı Shoya Nakajima'yı gündemine aldığını yazdı.

3/ 12
Beşiktaş'taniki bomba birden !

Haberde sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan sol kanat oyuncusunu Beşiktaşlı gözlemcilerin daha önce de defalarca izlediği belirtildi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM