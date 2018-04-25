Beşiktaş'taniki bomba birden !
Portekiz basını Beşiktaş'ın Portimonense'de forma giyen Brezilyalı forvet Fabricio dos Santos ile ilgilendiğini öne sürdü.
Transfer dönemine az bir süre kala adı Beşiktaş'la birlikte anılan oyuncuların sayısı giderek artıyor.
Son olarak Portekiz basınının Braga-Maritimo maçında gözlemciler vasıtasıyla Paulinho'yu izlediğini öne sürdüğü Siyah Beyazlılar'ın Fabricio dos Santos ve Shoya Nakajima'yla ilgilendiği iddia edildi.
A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın, adı daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Portimonense'nin yıldızı Shoya Nakajima'yı gündemine aldığını yazdı.