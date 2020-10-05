Bestemsu Özdemir ayağında galoşlarla sokakta
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda kafası dalgın halde görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda kafası dalgın halde görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti.
29 yaşındaki Bestemsu Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği görüldü.
Bu arada geçtiğimiz yıl ticarete atılan ünlüler kervanına katılan Özdemir, Nişantaşı'nda açtığı restoranı devir ettiğini açıkladı.
Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Özdemir, şu açıklamalarda bulunmuştu; "Bir süredir buradayım. Bir Bodrum'a gittim erkek arkadaşımla. 10 gün falan oldu herhalde geleli. Bitti artık tatil. Sakin ve güzel bir tatildi. Alıştık artık, o kadar uzun zamandır evdeyiz ki...Hatta bir işim yoksa evden çıkmamaya çalışıyorum. Vaka sayısı biraz korkutuyor beni. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Tatilde de en ücra yerlere gitmeye çalıştık. Zaten sosyal mesafeli şenzloglar vardı, o yüzden çok sorun yaşamadık."