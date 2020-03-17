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  3. 17 Mart 2020 15:40

Bifouma’nın koronavirüs test sonucu belli oldu

Yeni Malatyaspor’da koronavirüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Bifouma’nın koronavirüs test sonucu belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. 

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Bifouma’nın koronavirüs test sonucu belli oldu

Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda korona virüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. 

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Bifouma’nın koronavirüs test sonucu belli oldu

Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. 

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Bifouma’nın koronavirüs test sonucu belli oldu

Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

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