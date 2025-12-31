Bir dünya şampiyon yetişiyor... Baba kızın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu...

Tekvandoya 8 yaşında başlayan Senem Nehir Pınarcık, babasının kendisi için önemli bir rol model olduğunu belirtip, "Babamdan öğrendiğim şeyleri çok önemsiyorum. Öğretmenim olmasını da çok seviyorum. Okulda babamın olması çok güzel. Tekniklerimi babamdan örnek alıyorum. O yüzden tekvandoyu çok seviyorum. Nur Tatar'ı ve Nafia Akkuş'u örnek alıyorum. Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" dedi. Minikler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenerek Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Pınarcık, "Seneye tekrar katılacağım ve birinci olmayı hedefliyorum. Babamı örnek alıyorum, ben de babam gibi beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Beraber çalışarak şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.