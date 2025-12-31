Bir dünya şampiyon yetişiyor... Baba kızın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu...
İzmir'de görev yapan tekvando milli takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Soner Pınarcık, Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olan 11 yaşındaki kızı Senem'i şimdi de dünya şampiyonluğuna hazırlıyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan tekvando milli takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Soner Pınarcık, bu yıl Tekvando Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden kızı Senem Nehir Pınarcık'ı dünya şampiyonluğuna hazırlıyor.
Şehit Doğan Sakarya Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Pınarcık, aynı okulda 6'ncı sınıf öğrencisi olan kızıyla her gün birlikte antrenman yapıyor.
Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, kızının spor kariyerine de rehberlik ediyor.
Tekvandoya 8 yaşında başlayan Senem Nehir Pınarcık, babasının kendisi için önemli bir rol model olduğunu belirtip, "Babamdan öğrendiğim şeyleri çok önemsiyorum. Öğretmenim olmasını da çok seviyorum. Okulda babamın olması çok güzel. Tekniklerimi babamdan örnek alıyorum. O yüzden tekvandoyu çok seviyorum. Nur Tatar'ı ve Nafia Akkuş'u örnek alıyorum. Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" dedi. Minikler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenerek Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Pınarcık, "Seneye tekrar katılacağım ve birinci olmayı hedefliyorum. Babamı örnek alıyorum, ben de babam gibi beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Beraber çalışarak şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.