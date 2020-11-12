''Bir Türk takımına imza atacak''
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.
Kadro dışı kalarak büyük bir hayal kırıklığına uğradığını açıklayan tecrÜbeli futbolculun yeni durağının neresi olacağı şimdiden merak ediliyor.
Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtilmişti.