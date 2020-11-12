  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Kasım 2020 14:50

''Bir Türk takımına imza atacak''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

''Bir Türk takımına imza atacak''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından Premier Lig ve Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımdan ayrılmak için gün sayıyor.

1/ 8
''Bir Türk takımına imza atacak''

Kadro dışı kalarak büyük bir hayal kırıklığına uğradığını açıklayan tecrÜbeli futbolculun yeni durağının neresi olacağı şimdiden merak ediliyor.

2/ 8
''Bir Türk takımına imza atacak''

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtilmişti.

3/ 8
''Bir Türk takımına imza atacak''

Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ye gitmeye baktığı iddia edilmiş bu nedenle Mesut'un yeni durağının ABD olacağı gündeme gelmişti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM