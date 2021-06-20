''Bizim Çocuklar'' mucizenin peşinde! İsviçre - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
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RAKİP İSVİÇRE
Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
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TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.
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