Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!
Trabzonsporlu taraftarlar #ŞampiyonTrabzonspor etiketi ile Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun bu haliyle tescil edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Fransa Ligue 1 yönetiminin sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etmesinin ardından Süper Lig'de Trabzonspor taraftarlarından da buna benzer bir istek geldi.
Sosyal medyada taraftarlar #ŞampiyonTrabzonspor başlık etiketi ile bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilmesi için destek verdi.