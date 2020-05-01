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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!

Trabzonsporlu taraftarlar #ŞampiyonTrabzonspor etiketi ile Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun bu haliyle tescil edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!

Fransa Ligue 1 yönetiminin sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etmesinin ardından Süper Lig'de Trabzonspor taraftarlarından da buna benzer bir istek geldi.

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Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!

Sosyal medyada taraftarlar #ŞampiyonTrabzonspor başlık etiketi ile bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilmesi için destek verdi.

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Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!

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Bordo-mavili taraftarlar şampiyonu ilan etti!

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